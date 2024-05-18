DEM Partili belediye 19 işçinin görevine son verdi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 12:08 - Güncelleme : 18 May 2024 12:08
Muş’ta DEM Partili Bulanık Belediyesi, 19 personelin görevine son verdi.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Bulanık Belediyesi’nin ilk icraatlarından biri işçi kıyımı oldu.
19 PERSONELİN GÖREVİNE SON VERDİ
DEM Parti'nin yerel seçim öncesinde "Emekçilere dokunulmayacak" vaadi yalan çıktı.
Yerel seçimlerde DEM Parti'ye geçen Bulanık Belediyesi, 19 personelin görevine son verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı