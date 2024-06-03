Hakkari Belediyesi'ne operasyon! DEM Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 09:02 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:04
Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
DEM Parti, polisin Hakkari Belediyesi’ne baskın düzenlediğini, Eş Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın Van’da gözaltına alındığını duyurdu.
Hakkari Valiliği, il genelinde 'eylemlerle saldırı olaylarının önüne geçmek' için yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü protestoları 10 gün süreyle yasakladı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı