DEM Parti'li Koçyiğit'ten hükümete İmralı çağrısı: Bu süreç sadece gidiş gelişlerle yürümez

27 Ocak 2025 14:41 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:43

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirten Koçyiğit, hükümete çağrıda bulundu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hala tecrit altında olduğuna dikkat çeken DEM Partili Koçyiğit, "Bu süreç sadece gidiş gelişlerle yürümez" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin çağrısı sonrası başlayan barış süreci kapsamında DEM Parti​ heyeti İmralı​'ya iki kez giderek terör örgütü PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği görüşmelere ilişkin DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İmralı görüşmeleriyle ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Atılan adımları tarihi bir fırsat olarak değerlendiren Koçyiğit şu ifadeleri kullandı:

"TÜM GÖRÜŞMELER ÖCALAN'A AKTARILDI"

“22 Ocak tarihinde heyetimiz İmralı'da Öcalan'la yaklaşık dört saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede heyetimizin ilk görüşmesinde yani 28 Aralık tarihinde yaptığı görüşmeden sonra mecliste grubu bulunan ve grubu bulunmayan bütün siyasi partilerle yaptığı görüşmeler, bu görüşmelerin içerikleri, bütün siyasi partilerin görüş, düşünce, eleştiri, öneri ve itirazları dikkatle not edilmişti. Bütün bunlar bizzat Öcalan'a ilk elden aktarıldı ve giriş kapsamlı da üzerine değerlendirmeler yapıldığını ifade etmiş olalım.

"BU TARİHİ FIRSATI DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Bu anlamda Öcalan'ın aslında bu meselenin çözümü açısından hala hazırda bir şans olduğunu, takındığı tutum, durduğu yerin Türkiye halkları, Orta Doğu halkları ve Kürt sorununun demokratik çözümünde çok önemli bir belirleyici olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi bu sefer gerçekten bu sorunu çözmek gerekiyor. Bu şansı, bu tarih fırsatı gerçekten değerlendirmek gerekiyor.

HÜKÜMETE DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Bu nedenle hükümetin söz konusu tarihi fırsatın heba olmasına veya ıskalanmasına neden olabilecek her türlü söz ve eylemlerden kaçınması gerektiğini vurgulayan Koçyiğit şöyle devam etti:

"Hükümetin hedef olarak ortaya koyduğu, toplumun genel olarak beklentisini, beklenti içerisinde bulunduğu bu çözüm tartışmalarının nihayete ermesi, gerçek anlamda pozitif sonuçlanması için de hızlı bir şekilde hükümetin pratik adımlara yoğunlaşması gerektiğini de ifade edelim.

"SADECE GİDİŞ GELİŞLERLE BU SÜREÇ YÜRÜMEZ"

Sadece gidiş gelişlerle, sadece sözle bu sürecin yürüyemeyeceği de açık ve net bir gerçek bunun altını çizmek istiyoruz. Bu anlamıyla hızlı bir şekilde yasal çerçeve için özellikle Meclisin inisiyatif geliştirilmesi, Meclisin bu konuda sorumluluk göstermesi gerektiğini ifade edelim. Halihazırda tecrit şartları devam ediyor."