DEM'li belediyenin işçi kıyımına mahkeme 'dur' dedi

25 Eylül 2024 16:41 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:42

DEM Partili Mardin'in Derik İlçe Belediyesinin eğitmen kadrosundaki 5 sözleşmeli personeli işten çıkarmıştı. Haksız yere işten çıkarıldığı belirten işçiler mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme, DEM'li belediyenin işçi kıyımına 'dur' dedi.

DEM Partili Mardin'in Derik İlçe Belediyesi’nde tam zamanlı sözleşmeli eğitmen olarak görev yapan 5 çalışanın iş sözleşmeleri feshedildi. Bu haksız duruma itiraz eden çalışanlar, kararın durdurulması için Mardin 1. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, personellerin işe alım sırasında belediye tarafından belirlenen tüm şartları yerine getirdiğini ve belediyenin hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarma işlemi gerçekleştirdiğini tespit ederek, fesih işleminin durdurulmasına karar verdi.

Kararda; hukuka aykırı olduğu açık olan işlemin uygulanması halinde telafisi zor zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğuna oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Öte yandan Danıştay 12. Dairesi’nin benzer bir karara daha önce onay verdiğine dikkat çekilerek, "Davacıların işten uzak kalması ve gelir kaybı yaşaması durumunda telafisi güç zararlar doğacağı açıktır" denildi.

BİRÇOK BELEDİYE İŞÇİ KIYIMI YAPTILAR

Yerel seçim sonrası DEM Partisi'nin yönetimi devraldığı birçok belediyede işten çıkarmalar yaşanmıştı. Mahkemenin bu kararı çalışanların haklarını koruma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.