Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti: Spekülasyona alet edilecek bir durum yok

19 Eylül 2024 19:07 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 19:07

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Görüşmede geçmişin değil geleceğin konuşulduğunu ifade eden ikili "Bizim görüşmemizin spekülasyona alet edilecek hiçbir tarafı yok." dedi.

İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​ ile CHP​'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​ İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu ile Türkiye​'nin gündemini konuştuklarını ifade eden Kılıçdaroğlu işsizlik, göç ve sığınmacı sorunlarının da gündeme geldiğini belirtti.

Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Siz, yeni genel başkan seçildiniz, dolayısıyla benim gelip sizi ziyaret etmem icap ediyor" dediğini belirtti.

'DÜNÜ DEĞİL, YARINLARI KONUŞTUK'

Görüşmede spekülasyona alet edilecek bir durumun olmadığını ifade eden Dervişoğlu, "Düne dair bir şey konuşmadık. Hep yarınları konuştuk. 'Dün, dünde kaldı cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım' düşüncesinden hareketle ülkemize, bir siyasi parti genel başkanı sorumluluğuyla hizmet etme yolculuğunu sürdüreceğimizi ifade ettim. Bizim görüşmemizin spekülasyona alet edilecek hiçbir tarafı yok.

Ülkesi için siyaset yapan insanların da bazı dönemlerde spekülasyondan uzak durmak adına alması icap eden kararlar da bulunuyor. O kapsam içerisinde Sayın Genel Başkan'la Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklamamızı yapmayı ve siz kıymetli basın mensuplarından soru almamayı, sürecin hassasiyeti itibariyle yerinde bulduk. Bunu da ben söylemiş olayım. Sayın Genel Başkan'a, tekrar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar nazik ziyaretleri ve zarafetleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.