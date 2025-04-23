DEVA Partisi Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren DEVA Partili milletvekillerinden biri daha istifa kararı aldı. İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ösen, kararını açıklarken "Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım." ifadelerini kullandı.

2023 Milletvekili Genel Seçimleri'nde TBMM'ye CHP listelerinden 15 vekil sokan DEVA Partisi'nde bir ayrılık daha yaşandı. Partide daha önce de parti kurucularından Burak Dalgın, Mustafa Yeneroğlu, Selma Aliye Kavaf istifa kararı almıştı.

"FİKİR VE GÖRÜŞ AYRILIKLARIM NEDENİYLE..."

Burak Dalgın ile Yeneroğlu bağımsız olarak milletvekilliklerini sürdürürken Kavaf CHP'ye katılmıştı. Son yaşanan gelişmede ise İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen DEVA Partisi'nden istifasını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Ösen, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum.

Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım.

Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.

En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık.

Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

https://x.com/ssedakayaosen/status/1914758082078618093