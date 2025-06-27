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 | Banu İriç

DEVA Partisi'nde iki istifa! Meclis'teki milletvekili sayısı düştü

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) iki milletvekilinin istifasıyla çalkalanıyor. İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar partideki görüş ayrılıklarına dikkat çekerek ayrıldıklarını duyurdu.

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DEVA Partisi'nde iki istifa! Meclis'teki milletvekili sayısı düştü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 21:17

DEVA Partisi'nde iki milletvekili istifa etti. Partinin kurucu isimlerinden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla siyasi olarak DEVA Partisi'nden ayrıştıklarını vurguladı. Bu şekilde Meclis'te DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da düşmüş oldu.

DEVA Partisi'nde iki istifa! Meclis'teki milletvekili sayısı düştü

RIZVANOĞLU: SİYASİ YAKLAŞIMIMDA FARKLILAŞMALAR OLDU

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, istifasını duyurduğu paylaşımında şöyle dedi:

"Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisinden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Bu partide birlikte yol yürüdüğüm; genel merkezde, il ve ilçe teşkilatlarında, gece gündüz demeden Türkiye için emek veren olağanüstü insanlara gönülden teşekkür ederim.

Hepinizden hakkınızı helal etmenizi dilerim.

Biliyorum, bu kararım bazı dostlarımı üzecek. Ancak siyaset, sadece kurumsal değil, aynı zamanda bireysel bir yolculuk. Türkiye’nin derinleşen sorunları karşısında zamanla benim siyasi yaklaşımımda da farklılaşmalar oldu. Bu nedenle, hem kendim hem de partim açısından daha sağlıklı bir sürecin önünü açmak adına bu kararı aldım.

DEVA Partisi, benim için adeta bir okul oldu. Sayın Ali Babacan’ın ve değerli kadrolarımızın üzerimdeki emeğini hiçbir zaman inkâr edemem. Deneyimli siyasetçilerle, liyakatli bürokratlarla ve pırıl pırıl gençlerle birlikte olmak bana hem ilham verdi hem de önemli bir tecrübe kazandırdı. Bu nedenle DEVA’nın üzerimdeki emeği çok büyüktür.

Milletvekili seçilmemde ve sonrasında büyük emek veren başta Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı olmak üzere bugün hâlâ DEVA Partisinde görev yapan ya da geçmişte bu çatı altında emek vermiş olan herkese içten bir minnet borçluyum. Kendimi onları tanıdığım için çok şanslı hissediyorum.

Muhalefet partilerinin birbirini yıpratmadan, ortak değerlerde buluşarak ülkemizin geleceği için birlikte mücadele etmesi gerektiğine olan inancımı koruyorum. Çünkü bu mücadele; halk adına iktidarı denetleme, adaleti ve özgürlüğü savunma meselesidir. Ben de bu anlayışla, farklı bir kulvarda ama aynı inançla yoluma devam edeceğim.

Beni takip edenler bilir. Kendi sınırlarımı ve kapasitemi hep zorluyorum. Daha çok öğrenmeye, ülkemiz için daha çok üretmeye ve katkı sunmaya çalışıyorum.

Halkın bana emanet ettiği vekillik görevinin hakkını, gece gündüz demeden çok çalışarak ve doğru işler yaparak vermeye çalışıyorum.

Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım da en az benim kadar yoğun emek harcıyor.

Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu tablo, hepimizden daha fazla sorumluluk ve daha fazla emek istiyor.

Türkiye uzun süredir sadece ekonomik değil, toplumsal olarak da derin bir sıkışmışlık içinde. Bu yüzden daha adil, daha özgür ve daha huzurlu bir Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim."

"POLİTİK SÜREÇTE AYRIŞMA OLDU"
Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu yolculuk boyunca; Türkiye’yi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkarmak, her kesimden insanla çözüm üretilebileceğini göstermek, demokrasiyi güçlendirmek ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla bir araya geldiğimiz başta Sayın Ali Babacan olmak üzere, tüm kurucu arkadaşlara, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Geldiğimiz süreçte siyasi duruşumla DEVA Partisinin politik süreci arasında oluşan mesafe nedeniyle, yoldaşlık hukukunu gözeterek yaptığım uzun bir değerlendirme süreci ardından partiden ayrılma kararı aldım. Sayın Genel Başkan Ali Babacan’a ve partinin tüm kadrolarına başarılar diliyor; ülkemizin demokratik geleceğine katkı sunacak her çalışmada yollarının açık olmasını diliyorum. Milletvekili olarak görev yaptığım Tekirdağ ve kıymetli hemşehrilerim için ve elbette ülkemin geleceği adına; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millete efendilik yoktur, hizmet vardır” sözünü şiar edinerek, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."

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#Evrim Rızvanoğlu
#Cem Avşar
#Siyasi Ayrılık
#Türkiye Politikası
#Politika
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