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 | Özge Sönmez

Partisi 14 milletvekili çıkarmıştı! Ali Babacan'dan CHP'yi kızdıracak sözler

DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında 2023 seçimlerinde CHP ile yaptığı ittifak hakkında konuştu. Babacan, yaptıkları ittifak nedeniyle oy kaybı yaşadıklarını belirtti.

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Partisi 14 milletvekili çıkarmıştı! Ali Babacan'dan CHP'yi kızdıracak sözler
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 10:52

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekol TV'de katıldığı programda önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP listesinden seçimlere girerek 14 milletvekili çıkaran DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan, 2023 seçimlerinde CHP ile yaptıkları ittifak nedeniyle oy kaybı yaşadıklarını açıkladı. Önümüzdeki seçimler için 'dersimizi alarak gireceğiz' diyen Babacan, "Yan yana gelince normal şartlarda bize gelmesi gereken oylar gelmedi." ifadelerini kullandı.

'BİZ GELMESİ GEREKEN OYLAR GELMEDİ'

CHP ile aynı masada aynı masada oturmamızın ve CHP listelerinden girmemizin partimize gerçekten olumsuz etkisi büyük oldu. O gün ‘Ülkenin durumu berbat, iktidar ancak birlik beraberlikle değişir’ denilen bir ortam vardı. Ama bu hesapta 2+2=4 etmedi, 2+2=3 etti" şeklinde konuştu.

Babacan konuşmasını, "Yan yana gelince normal şartlarda bize gelecek oyların bir kısmı gelmedi. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlere 2023 dersini almış olarak gidiyoruz" sözleri ile sürdürdü.

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