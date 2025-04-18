DEVA Parti'sinden CHP'lileri kızdıracak itiraf! 'En büyük hatamız' diyerek açıkladı

2023 seçimlerine CHP listelerinden girerek birçok milletvekili çıkaran DEVA Parti'sinden CHP'lileri kızdıracak bir itiraf geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, seçimlerle ilgili en büyük pişmanlığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kurulan 6'lı Masa'nın ortaklarından Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'nden, CHP'lileri kızdıracak açıklamalar geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Ekol TV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, 2023 seçimleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"EN BÜYÜK HATALARIMIZDAN BİRİ"

6'lı Masa'nın ortaklarından biri olmalarından ötürü pişman olduğunu dile getiren İdris Şahin, "Kurulduğumuz günden bu yana yapmış olduğumuz en önemli hatalardan bir tanesi 6'lı masaya oturmak ve CHP listelerinden seçilmekti." diye konuştu.

CHP İLE İTTİFAKA KAPIYI KAPATTI

DEVA Parti'li Şahin, CHP ile yeni bir ittifak kurmayacaklarını da söyledi.