Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'den ayak üstü sohbet! "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah"

01 Ekim 2024 22:35 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:35

MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda ayaküstü sohbet etti. Özel ve Devlet Bahçeli arasındaki sohbet oldukça dikkat çekti.

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin sert sözlerine ilk cevap! "Çok sert söylemleri var ama..."

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin sert sözlerine ilk cevap! "Çok sert söylemleri var ama..."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş​'un ev sahipliği yaptığı TBMM​ 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda, Milliyetçi Hareket Partisi​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​ ile Cumhuriyet Halk Partisi​ Genel Başkanı Özgür Özel bir araya gelerek tokalaştı ve kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

"UMARIM BİRBİRİMİZİ KIRMAYIZ"

MHP lideri Bahçeli, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında CHP lideri Özel’e, "Umarım birbirimizi kırmayız. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Bu da siyasetin gereği" dedi. Özel de Bahçeli’ye, "Herkes doğru bildiğini ifade ediyor. Önemli olan saygı ve sevgide eksiklik olmaması" ifadeleriyle karşılık verdi.