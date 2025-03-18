Devlet Bahçeli yeni mesaj yayımladı: 18 Mart açıklamasında dikkat çeken sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çanakkale’yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye’yi geçemeyecek” dedi. Bahçeli 18 Mart'ın önemine değinirken köken ve mezhebi ne olursa olsun Türk bayrağının altında toplanmaya vurgu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajında, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler" diyen Bahçeli, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde her türlü oyunu boşa çıkaracağını vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitleri rahmet ve minnetle anan Bahçeli, Çanakkale Zaferi’nin gururunu bir kez daha paylaştıklarını ifade etti.

BAHÇELİ'DEN 18 MART MESAJI

MHP’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler. Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum. Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyzalacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü müftehir bir vicdanla kutluyor, bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.

https://x.com/MHP_Bilgi/status/1901740479827292414