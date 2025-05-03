Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefon açtı.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Alınan bilgiye göre, Bahçeli, telefonla aradığı Erdoğan'a KKTC'deki Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı için tebriklerini iletti.

"ADIMIZ FARKLI OLSA DA SOYADIMIZ KKTC"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir." diye konuşmuştu.