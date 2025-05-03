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 | Merve Yaz

Son dakika | Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj! 'Kardeşliğimizi bozamayacaklar' diyerek noktayı koydu

Son dakika haberi: Yavru vatan Kıbrıs'ın yeni simgesi olacak Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Törende konuşma yapan Erdoğan, Türkiye ve Kıbrıs'ın kader ortağı olduğunu belirterek, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. büyük bir coşku ve guru içindeyiz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar, aramıza nefret tohumu ekmeye çalışanlar başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 15:57

Son dakika haberine göre Bu yıl KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST heyecanı 3. gününde de tüm hızıyla sürüyor. Bugün aynı zamanda yavru vatan Kıbrıs'ın yeni simgesi olacak Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Son dakika | Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj! 'Kardeşliğimizi bozamayacaklar' diyerek noktayı koydu

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından karşılandı. Karşılamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

Son dakika | Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj! 'Kardeşliğimizi bozamayacaklar' diyerek noktayı koydu

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Ardından

Erdoğan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta önemli açıklamalarda bulunana Erdoğna şunları söyledi:

"Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Büyük bir coşku ve heyecan içindeyiz. Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası bir devletin var olmasının tezahürüdür. Bu güçlü temel üzerine inşallah yeni eserler inşa edeceğiz.

'NEFRET TOHUMU EKMEYE ÇALIŞANLAR BAŞARILI OLAMAYACAK'

İstiklal ve istikbal mücadelesini devam ettireceğiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaklar. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızdayız. Her alanda desteğimizi devam ettireceğiz."

Son dakika | Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj! 'Kardeşliğimizi bozamayacaklar' diyerek noktayı koydu

KÜLLİYE İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi hayata geçirildi.

Son dakika | Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj! 'Kardeşliğimizi bozamayacaklar' diyerek noktayı koydu


Yapımı tamamlanan 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.

CUMHURİYET MECLİS BİNASI

20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.

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