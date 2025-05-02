TEKNOFEST KKTC'de nefes kesen uçuş! ATAK Helikopteri ve Bayraktar TB2 aynı anda havada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ikinci gününde de gururlandıran anlara sahne oldu. Festival kapsamında, TUSAŞ tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için tasarlanan T-129 ATAK Taarruz Helikopteri ile Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.