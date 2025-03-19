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 | Baran Aksoy

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması: Kimse dokunulmaz değil

MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından muhalefet kanadından yükselen tepkilere cevap verdi. Bahçeli, "Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir. Türk yargısına güvenim tamdır" ifadelerini kullandı. "Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir" diyen Bahçeli, İmamoğlu'nun hukukun vereceği her türlü karara saygılı olması gerektiğini söyledi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 11:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan operasyon çerçevesinde; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, biri "PKK ile ortak hareket etme" ve "PKK üyelerini işe yerleştirme", diğeri ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin olmak üzere iki ayrı soruşturma yürütüyor. Terör soruşturmasında 7, yolsuzluk soruşturmasında ise 95 kişinin adı geçiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Gözaltı kararına tepki gösteren muhalefet kanadına cevap veren Bahçeli, "Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir. Türk yargısına güvenim tamdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun hukukun vereceği her türlü karara saygılı olması gerektiğini söyledi.

"HUKUKİ, İNSANİ VE İNANÇ TEMELİNDE HER İNSAN EŞİTTİR"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir. Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir.

"TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ, TARAFSIZ VE OBJEKTİFTİR"

Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir. Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir. Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir.

"İMAMOĞLU KARARA SAYGI DUYMALI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır. Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur.

"HİÇ KİMSE DOKUNULAMAZ DEĞİL"

Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün

temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır. Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE AYNI ZAMANDA ŞİDDETSİZ BİR TÜRKİYE’DİR"

Türkiye’nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve

dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir. Şiddet, insan onurunun hiçe sayılması, insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır. Terör de sistematik bir şiddettir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda şiddetsiz bir Türkiye’dir.
https://x.com/dbdevletbahceli/status/1902266713862713614

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