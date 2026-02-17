Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 10:50

'nin konuşmasından satır başları:

Şımarık ve soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti insan hakları ihlaline zora dayalı şekilde devam etmiştir. Batı Şeriada arazi teşkiline ilişkin aldığı son karar uluslararası hukukun ihlali kadar, süregelen soykırımın farklı kanallardan ilerlediğinin teyididir. Filistinlilere insani erdemler çok görülmektedir.

"NEREDE BİR SORUN VARSA TÜRKİYE MÜESSİR BİR ŞEKİLDE ORADADIR"

Nerede bir sorun varsa Türkiye müessir bir şekilde oradadır. Bozuk plak gibi aynı nakarata takılıp kalanların ezbere dayalı kara propagandayı marifet sayanların zoruna gitse de alayının birden uykuları kaçsa da diyorum ki Süper Güç Türkiye'nin muktedir adımları duyulmaya başlamıştır. Kucaklaşmak varken kutuplaşmak vahamettir. Konuşmak varken kavga etmek insani hasletlere vebaldir.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

ETİKETLER
#Konuşma
#bahçeli
#Siyaset
#Güncel Olaylar
#Politika
