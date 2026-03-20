Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında "Bu mübarek günlerin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 01:29
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 01:33

Genel Başkanı , dolayısıyla mesaj yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bayramın dayanışma ve kardeşlik ruhunun en berrak tezahürü olduğunu belirtti.
Bayramın gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların onarıldığı, muhabbet ve merhametin yeniden yeşerdiği müstesna zaman dilimi olduğu vurgulandı.
Ramazan ayının ardından erişen bayramın, milletin asırlardır yaşattığı dayanışma ve kardeşlik ruhunun en berrak tezahürü olduğu ifade edildi.
Bayram günlerinin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine, muhabbet ve hürmet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olması temenni edildi.
Gönül ve kültür havzasının dört bir yanında yaşayan soydaşlara ve din kardeşlerine huzur, esenlik ve hayırlı bayramlar dilendi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Bahçeli'nin MHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında; bayramın gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların onarıldığı, muhabbet ve merhametin yeniden yeşerdiği müstesna zaman dilimi olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli'nin bayram mesajında kullandığı ifadeler şöyle:

"DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK MESAJI"

"Rahmet, mağfiret ve bereket iklimiyle idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından eriştiğimiz bayram, milletimizin asırlardır yaşattığı ve kardeşlik ruhunun en berrak tezahürüdür. Bu mübarek günlerin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine, muhabbet ve hürmet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Gönül ve kültür havzamızın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize huzur, esenlik ve hayırlı bayramlar diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#mhp
#ramazan bayramı
#dayanışma
#Bayram Mesajı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.