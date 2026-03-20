Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bahçeli'nin MHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında; bayramın gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların onarıldığı, muhabbet ve merhametin yeniden yeşerdiği müstesna zaman dilimi olduğunu belirtti.
Devlet Bahçeli'nin bayram mesajında kullandığı ifadeler şöyle:
"Rahmet, mağfiret ve bereket iklimiyle idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından eriştiğimiz bayram, milletimizin asırlardır yaşattığı dayanışma ve kardeşlik ruhunun en berrak tezahürüdür. Bu mübarek günlerin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine, muhabbet ve hürmet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Gönül ve kültür havzamızın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize huzur, esenlik ve hayırlı bayramlar diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun."