Devlet Bahçeli'nin çıkışı sonrası AK Parti'den ilk açıklama!

12 Haziran 2024 19:30 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 20:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'yumuşama' gündemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na bağlılık vurgusunda bulunan Bahçeli, "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir." ifadelerini kullandı.

'Yumuşama' döneminde 'çok bilinmeyenli yeni bir denklem' kurulmak istendiğini belirten Bahçeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini müteakiben Türk siyasetinde, demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklemin kurulmak istendiği gözlemlenmektedir. Zira her şey milletimizin huzurunda gerçekleşmektedir." diye konuştu.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Cumhur İttifakı'nın yoluna devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."