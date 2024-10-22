Devlet Bahçeli'nin Öcalan açıklaması sonrası DEM Parti'de olağanüstü toplantı!

22 Ekim 2024 18:24 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 18:58

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşup, örgütü lağvedilmesini talep eden MHP lideri Devlet Bahçeli, çıkışıyla tartışmaları beraberinde getirdi. DEM Parti kanadından ilk açıklamalar gelirken DEM Parti olağanüstü toplantı kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum tartışmalara son noktayı koydu! Yeni bir çözüm süreci olacak mı?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum tartışmalara son noktayı koydu! Yeni bir çözüm süreci olacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya, Meclis'ten çağrı yaparak örgütün lağvedilmesine yönelik çağrı yaptı. Tartışmaları beraberinde getiren çağrı sonrası DEM Parti​'den kritik bir adım geldi.

DEM PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI!

DEM Parti MYK olağanüstü toplantı kararı aldı. Olağanüstü toplantıda Devlet Bahçeli​'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının değerlendirileceği öngörülüyor.

'ÖCALAN'A TECRİT KALDIRILMALI' DEDİ DEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada terör sorununun çözümü için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Teröristbaşı Öcalan'ı TBMM'de PKK​' terör örgütünü lağvettiğini ilan etmeye çağıran Bahçeli, "teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." dedi.

DEM PARTİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli'nin tartışmalara konu olan çıkışı sonrası DEM Parti'den açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır. Kürt sorununun çözümü için adres Meclis, parlamentoda muhatap DEM Parti'dir. Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış gerçek bir barış olamaz. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakere ve onurlu barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız." demişti.