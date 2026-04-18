Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor! Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu bünyesinde kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 15:23
bünyesinde kritik temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, -Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile bir araya geldiği çalışma kahvaltısına ilişkin açıklama yapıldı.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya gelerek Türkiye-Bosna Hersek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.
Erdoğan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz desteğin süreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı, Balkanlar'ın istikrarını tehlikeye atacak sorumsuz tavırların kimseye hayır getirmeyeceğini belirtti.
Erdoğan, Bosna-Hersek'in üç kurucu unsurun uyum içinde yaşayabileceği bir ülke olarak inşa edilmesinin önemini ifade etti.
Forum kapsamında Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile de görüştü.
BÖLGESEL İSTİKRAR MESAJI

Açıklamaya göre, Türkiye-Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, 'ın istikrarı için kilit konumda bulunan Bosna Hersek'in geleceğine yönelik atılacak her türlü yapıcı adımın yanında olduğunu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz desteğinin süreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Boşnak halkına yönelik ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin arttığını belirterek, Balkanlar'ın istikrarını tehlikeye atacak sorumsuz tavırların kimseye hayır getirmeyeceğini, üç kurucu unsurun uyum içinde yaşayabileceği bir Bosna-Hersek'i inşa etmenin önemli olduğunu ifade etti.

İŞTE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde devam eden "Antalya Diplomasi Forumu" kapsamında, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir araya geldi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile bir araya geldi. Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü.

