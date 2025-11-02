Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Kategoriler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.
Fidan, temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü.
Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalamıştı.