20°
 Nalan Güler Güven

Hakan Fidan duyurdu: Irak'la anlaşma imzalanacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Irak arasında su anlaşması imzalanacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Fidan, "Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır" açıklamasında bulundu.

Hakan Fidan duyurdu: Irak'la anlaşma imzalanacak
, Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Su anlaşması imzalayacağız. Suyun verimli kullanılması adına bu anlaşma oldukça önemli" dedi.

Bakan Fidan ile başta su meselesi olmak üzere birçok başlığı görüştüklerini aktaran Hüseyin, şunları söyledi:

"Ankara'da daha önce su konusunda geniş toplantılar düzenledik ve orada anlaşmalara vardık. Bu anlaşmalar mutabakat zaptına dönüştü. Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atılacak. Bu anlaşma Irak- ilişkilerinin tarihinde bir ilk."

Hakan Fidan duyurdu: Irak'la anlaşma imzalanacak

"DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Bağdat'ta açıklamalarda bulunan Hakan Fidan Irak'ın refahına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

"IRAK'TA DA TERÖRÜN SON VERMESİNİ UMUYORUZ"

örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı, "Dileğimiz ve beklentimiz odur ki örgütün, Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi, işgal ettiği yerlerden çekilmesi, aynı şekilde Suriye'de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi fevkalade önemli" dedi.

Hakan Fidan duyurdu: Irak'la anlaşma imzalanacak
ETİKETLER
#Türkiye
#hakan fidan
#dışişleri bakanı
#terör
#Irak Konsolosluğu
#Su Anlaşması
#Fuad Hüseyin
#Politika
