Hakan Fidan duyurdu: Irak'la anlaşma imzalanacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Su anlaşması imzalayacağız. Suyun verimli kullanılması adına bu anlaşma oldukça önemli" dedi.

Bakan Fidan ile başta su meselesi olmak üzere birçok başlığı görüştüklerini aktaran Hüseyin, şunları söyledi:

"Ankara'da daha önce su konusunda geniş toplantılar düzenledik ve orada anlaşmalara vardık. Bu anlaşmalar mutabakat zaptına dönüştü. Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atılacak. Bu anlaşma Irak-Türkiye ilişkilerinin tarihinde bir ilk."

"DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Bağdat'ta açıklamalarda bulunan Hakan Fidan Irak'ın refahına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

"IRAK'TA DA TERÖRÜN SON VERMESİNİ UMUYORUZ"

Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı, "Dileğimiz ve beklentimiz odur ki örgütün, Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi, işgal ettiği yerlerden çekilmesi, aynı şekilde Suriye'de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi fevkalade önemli" dedi.