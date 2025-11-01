Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Politika
Hakan Fidan'dan kritik temas! Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan 'ın diplomasisi devam ediyor. Bakan Fidan, 'da Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen bu kritik görüşmede; Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı masaya yatırıldı.

GAZZE İÇİN İSTANBUL'DA KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan Bakan Fidan, Netanyahu'nun Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı yeniden başlatmak için bahane aradığını söyleyerek Müslüman ülkelerin dışişleri bakanlarıyla İstanbul'da pazartesi günü bir toplantı yapılacağını duyurmuştu.

Hakan Fidan'dan kritik temas! Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü

ZİRVEDE NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Zirvede nasıl bir yol izleneceğine dair bilgiler de veren Bakan Fidan, "Bu sürecin önünde engeller var mı, sorunlar neler, bir sonraki aşamada neler yapmamız gerekiyor? Batı'daki dostlarımızla ve Amerika'yla yürüttüğümüz görüşmelerde ne tür destekler söz konusu? Tüm bunları pazartesi günü yapacağımız toplantıda ele alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Hakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bir arada tutmak istiyoruz
Bakan Fidan duyurdu! Gazze için İstanbul'da kritik toplantı
ETİKETLER
#istanbul
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#fidan
#İnsan Yardımı
#Politika
