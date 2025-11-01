Hakan Fidan'dan kritik temas! Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze diplomasisi devam ediyor. Bakan Fidan, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen bu kritik görüşmede; Gazze'deki ateşkesin durumu ve insani yardım ihtiyacı masaya yatırıldı.

GAZZE İÇİN İSTANBUL'DA KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan Bakan Fidan, Netanyahu'nun Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı yeniden başlatmak için bahane aradığını söyleyerek Müslüman ülkelerin dışişleri bakanlarıyla İstanbul'da pazartesi günü bir toplantı yapılacağını duyurmuştu.

ZİRVEDE NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Zirvede nasıl bir yol izleneceğine dair bilgiler de veren Bakan Fidan, "Bu sürecin önünde engeller var mı, sorunlar neler, bir sonraki aşamada neler yapmamız gerekiyor? Batı’daki dostlarımızla ve Amerika’yla yürüttüğümüz görüşmelerde ne tür destekler söz konusu? Tüm bunları pazartesi günü yapacağımız toplantıda ele alacağız" ifadelerini kullanmıştı.