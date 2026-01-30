Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İran arasında kriz tırmanırken bugün İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan’ın Arakçi ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerden bölgesel güvenliğe, Gazze’den Suriye’ye kadar pek çok başlığı ele alındı.
Arakçi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.