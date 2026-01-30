Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü

ABD ve İran arasında kriz tırmanırken bugün İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan’ın Arakçi ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerden bölgesel güvenliğe, Gazze’den Suriye’ye kadar pek çok başlığı ele alındı.

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK

Arakçi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.