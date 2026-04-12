Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü. Görüşmede, İslamabad’da 21 saat süren ancak uzlaşı sağlanamayan Tahran-Washington temasları masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı , Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İslamabad'da İran ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakereleri ele aldı.
Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasındaki İslamabad'da yapılan müzakereler gündeme geldi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakerelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıklamıştı.
Vance, görüşmeleri ABD için değil, İran için kötü bir haber olarak nitelendirdi.
İran medyası, anlaşmaya varılamamasının nedenini ABD'nin aşırı talepleri olarak öne sürdü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ve heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler ele alındı.

MASADA İSLAMABAD TRAFİĞİ VARDI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

