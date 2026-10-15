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Politika
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:28

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çarpıcı Azerbaycan sözleri: "İlişkimiz her türlü konunun üstündedir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. "İki devlet, tek millet" prensibinin bütün alanlarda gösterildiğini kaydeden Bakan Fidan, "Zaman zaman belli konularda farklı perspektifler, farklı yaklaşımlar olabilir. Ancak bunların suistimal edilmesine, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yıpranmasına yol açmasına izin vermemek lazım" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çarpıcı Azerbaycan sözleri:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:28

Dışişleri Bakanı , Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7’nci Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği ’ın başkenti ’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, zirvenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çarpıcı Azerbaycan sözleri: "İlişkimiz her türlü konunun üstündedir"

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan temasları kapsamında yaptığı açıklamalarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin stratejik önemini vurgulayarak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye'nin Karadeniz barışı için sunduğu tekliften bahsetti.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkilerin, zaman zaman yaşanan farklı perspektiflere rağmen yıpratılmasına izin verilmemesi gerektiği belirtildi.
Fidan, iki ülke arasındaki sorunların sosyal medya üzerinden propaganda aracına dönüştürülmemesi gerektiğini, bu tür suni problemlerin çok fazla şişirildiğini ifade etti.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi yönündeki pozisyonu ve Karadeniz'in bu savaşın dışında kalması için yoğun çabaları olduğu aktarıldı.
Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya sunduğu teklifin taraflara iletildiği ve bu tekliflere karşı duruşlarının alındığı bilgisi paylaşıldı.
Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin dünya gıda ve enerji piyasalarını olumsuz etkilediği ve bu durumun küresel ekonomi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi sıkıntılara yol açtığı vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin konulan Bakan Fidan, "İki devlet, tek millet prensibi kendisini bütün alanlarda göstermektedir. Liderlerimiz arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Bu bağ, çok zor zamanlarda, savaş zamanlarında ve kriz zamanlarında test edilmiş bir bağdır. Tabii ki zaman zaman belli konularda farklı perspektifler, farklı yaklaşımlar olabilir. Ancak bunların suistimal edilmesine, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yıpranmasına yol açmasına izin vermemek lazım. İki ülke arasındaki sarsılmaz bağlar ve kardeşlik ilişkileri önemlidir. Bugün iki ülkenin ortaya koyduğu stratejik dayanışma uluslararası camia tarafından da yakından takip edilmektedir. Hem bugün hem geçmişimizde hem de geleceğimizde gerçekten ilişkilerimiz belirleyici olmuştur ve olmaya devam edecektir. Dolayısıyla bunu aşındıracak tavırlardan kaçınmamız gerekiyor. Tabii ki Türk kamuoyu, Azerbaycan kamuoyu artık birbiriyle bütünleşmiştir. Sosyal medya ve iletişim son derece hareketli ve etkin hale gelmiştir. Bir toplumda olan diğerini, diğerinde olan da ötekini belli noktalarda etkiliyor. Kültürel, siyasal, sosyal ve finansal bütün alanlarda bir etkileşim var. Artık halklarımız çok yoğun bir etkileşim, dayanışma ve bütünleşme içerisinde. Şimdi buradan baktığımız zaman belli konulardaki yanlış bilgilendirmeler ciddi bir dezenformasyon faaliyetine sebep olabiliyor. Suistimal etmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürebiliyor. Ben birtakım suni problemlerin çok fazla şişirildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çarpıcı Azerbaycan sözleri: "İlişkimiz her türlü konunun üstündedir"

"SUNİ PROBLEMLER İKİ ÜLKE ARASINDAKİ STRATEJİK İLİŞKİLERİ ETKİLEMEYECEK"

Suni problemlerin iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri etkilemeyeceğini ifade eden Fidan, "İki ülkenin liderlikleri de bu konuda oldukça hassas ve ihtimam gösterir durumdalar. Cumhurbaşkanımız, özellikle ben buraya gelmeden önce de kendisinin talimatlarını ve direktiflerini aldım. Bu konuda şartlar ne olursa olsun Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin stratejik mahiyeti her türlü konunun üstündedir. Ancak belli konularda farklı yaklaşımlar ve farklı perspektifler olabilir mi? Olabilir. Bunu kardeşler kendi aralarında, kardeşlik hukukuna uygun bir şekilde konuşurlar. Birbirlerine pozisyonlarını anlatırlar. Belli farklı şartlar ve farklı perspektifler vardır. Bu son derece normaldir. Biz kadim bir milletiz. Kendi sorunlarımızı da bu kadim geçmişe yakışır, bize yakışan bir şekilde oturup konuşuruz. Bunların sosyal medya üzerinden bir propaganda aracına dönüştürülmesine hiç gerek yok. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığımız görüşmede de bu çerçevede bu konuları ele aldık. Kendilerinin perspektifini ve görüşlerini dinledik. İki lider arasındaki sarsılmaz bağ en kuvvetli şekilde var olmaya devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çarpıcı Azerbaycan sözleri: "İlişkimiz her türlü konunun üstündedir"

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

’na da değinen Fidan, "Karadeniz'deki gelişmeler biliyorsunuz, bizim pozisyonumuz başından itibaren bu savaşın tamamıyla durması yönündeydi. Bu konuda çok yoğun gayretlerimiz oldu. Ancak savaş, çeşitli bilinen sebeplerden dolayı tamamıyla durmuyor. En azından Karadeniz'in bu savaşın dışında kalması için çok yoğun bir çabamız oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da bu konuda konuştuk. Burada onların perspektifini dinledik. Daha önce de konuşmuştuk. Türkiye'nin hazırladığı bir teklif var. Bunu Ukraynalılara da, Rus tarafına da iletmiştik. Bu ülkelerin söz konusu tekliflere karşı bir duruşları var. Onları aldık, onları dinledik. Bu sorunu daha yapıcı bir şekilde nasıl çözebiliriz? Çünkü Karadeniz'deki seyrüsefer emniyeti fevkalade önemli. Bu durum, dünya gıda piyasalarını çok yakından etkileyen bir hale dönüşmüş durumda. Özellikle Afrika ülkelerine buğday ticaretinin riske girdiğini görüyoruz. Diğer taraftan gıda fiyatlarının arttığını görüyoruz. Enerji fiyatlarının arttığını görüyoruz. Karadeniz'in ticarete kapalı olması nedeniyle belli oranda ortaya çıkan çok ciddi negatif sorunlar. Hürmüz Boğazı kapalı. Babülmendep Boğazı'nda da zaman zaman kısıtlamalar oluyor. Bütün bunlara ilave olarak Karadeniz'deki durum da devam ettiği sürece dünya ekonomisi, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere büyük bir sıkıntı içerisine girmiş durumda. Türkiye bunu çözmek için elinden geleni yapıyor" dedi.

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#azerbaycan
#hakan fidan
#Bakü
#rusya-ukrayna savaşı
#Cica
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