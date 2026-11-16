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İstanbul
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki uzman kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey üyeliğine üst üste yedinci kez seçildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu sonucun Türkiye'ye bilim ve teknoloji alanında uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyidi olduğu vurgulandı.