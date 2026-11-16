Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki uzman kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey üyeliğine üst üste yedinci kez seçildiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "ULUSLARARASI DÜZEYDE DUYULAN GÜVENİN TEYİDİDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu sonucun Türkiye'ye bilim ve teknoloji alanında uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyidi olduğu vurgulandı.

https://x.com/TC_Disisleri/status/2122405630418030829