Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği: Almanya ve Romanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı marjında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e giden Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü.

ROMANYALI MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile bir araya geldi.