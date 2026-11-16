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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 19:28

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği: Almanya ve Romanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile ayrı ayrı görüştü.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği: Almanya ve Romanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 19:28

Dışişleri Bakanı , Belçika'nın başkenti 'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı marjında Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği: Almanya ve Romanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e giden Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü.

ROMANYALI MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Brüksel’de diplomasi trafiği: Almanya ve Romanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi
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