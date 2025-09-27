Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Dışişleri Bakanlığı'dan Ramform Hyperion açıklaması: Kıbrıs Türk halkının eşit hakkı var

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Norveç bayraklı "Ramform Hyperion" gemisinin Kıbrıs Adası'nın güneyindeki izinsiz faaliyetlerine sert bir tepki gösterdi...

Dışişleri Bakanlığı'dan Ramform Hyperion açıklaması: Kıbrıs Türk halkının eşit hakkı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 21:31

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Ramform Hyperion" adlı geminin Adası’nın güneyindeki faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.

"KIBRIS TÜRK HALKININ EŞİT HAKKI VAR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı, Ada’nın etrafındaki deniz alanları üzerinde de eşit hak sahibidir. Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (), Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur. Bu çerçevede, ‘Ramform Hyperion’ adlı Norveç bayraklı geminin, Ada’nın güneyindeki ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında icra ettiği izinsiz faaliyetlere dair Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi destekliyoruz. Bu vesileyle, üçüncü tarafları GKRY’nin uzlaşmaz tutumuna destek olmak yerine diyalog ve iş birliğini teşvik etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#kktc
#gkry
#Kıbrıs
#Ramform Hyperion
#Kıbrıs Türk Halkı
#Politika
