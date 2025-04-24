Dışişleri Bakanlığı'ndan

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı bir açıklama ile bazı çevrelerin "1915 olaylarına" ilişkin yaptığı açıklamaları sert bir dille reddetti. Bakanlık, söz konusu beyanların tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Bakanlık, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrısını yineledi...

Dışişleri Bakanlığı, sözde Ermeni Soykırımı yalanlarının yıl dönümünde bazı çevrelerin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeyde her zaman barışı, diyaloğu, karşılıklı anlayışı ve ortak refahı savunduğu belirtilen açıklamada, bu anlayış doğrultusunda 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi için Türkiye'nin arşivlerini açtığı ve Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin hala geçerli olduğu hatırlatıldı.

"ARŞİVLERİ AÇIP KOMİSYON ÖNERDİK"

Bakanlık açıklamasında, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur. Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz" denildi.

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