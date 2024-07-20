Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs mesajı: Davanın savunucusu olmaya devam edeceğiz 

20 Temmuz 2024 20:37 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 20:48

Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlanmasından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, "Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirdiği Harekât, Ada’ya barış getirmiştir. Ada’daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi şekilde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabul etmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

"KIBRIS, TÜRKİYE'NİN GARANTİSİ ALTINDADIR"

"Geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada’daki varlığını koruyabilmiş olan Kıbrıs Türk halkı, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır" denilen açıklamada, "Ancak Kıbrıs Türklerinin barışa olan bağlılığı ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşu değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir" ifadelerine yer verildi.

"DAVANIN SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ada’da hakça ve kalıcı bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün ve iki halk ile iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğu da ifade edilen metinde, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.