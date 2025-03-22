DMM yalanladı: İddialar manipülasyon içeriyor!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara açıklık getirdi. Merkez, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Belediye başkanları, yasa gereği ihalelere katılmaz, imza atmaz ve bireysel takip yapmaz. Bu işlemler ilgili birimler ve profesyonel yöneticiler tarafından yürütülür" iddiasının manipülasyon içerdiğini belirtti...

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, Belediyeler Kanunu'na göre belediye başkanının, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğu vurgulandı. Kanunda, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmenin, belediyenin hak ve menfaatlerini korumanın belediye başkanının görev ve yetkisinde olduğu ve bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumlu olduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları asılsız iddialara itibar etmemeye çağırdı.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Belediye başkanları, yasa gereği ihalelere katılmaz, imza atmaz ve bireysel takip yapmaz. Bu işlemler ilgili birimler ve profesyonel yöneticiler tarafından yürütülür” iddiası manipülasyon içermektedir. Belediyeler Kanununa göre Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediyeler Kanununda belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmenin, belediyenin hak ve menfaatlerini korumanın belediye başkanının görev ve yetkisinde olduğu ve bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1903509528475209753?s=48&t=O64XNJnXbIBhCgytFkTQCA