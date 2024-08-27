'Kuvvet komutanları sahneye çıkmadı' iddiası gündem oldu! Resmi açıklama geldi

27 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:14

Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir yeni planı açık eden sözlerine tepki geldi

Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir yeni planı açık eden sözlerine tepki geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DMM'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.