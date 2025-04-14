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 | Onur Kaya

DMM'den "Öcalan haziranda serbest kalacak" iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), DEM Parti'li Pervin Buldan'ın yurt dışında katıldığı bir konferansta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haziran ayında serbest kalacağını söylediği yönündeki haberleri yalanladı.

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DMM'den
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 14:08

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın İtalya'da katıldığı bir konferansta 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

DMM'den "Öcalan haziranda serbest kalacak" iddiasına açıklama

"ÖCALAN HAZİRANDA SERBEST KALACAK" İDDİASI

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan "Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" iddiasının doğru olmadığını vurguladı. Buldan'ın örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin haziran ayı sonuna kadar başarıya ulaşmasını söylediğine dikkat çeken DMM'nin açıklamasında "Bahse konu programda 'Öcalan, haziran ayında serbest kalacak' şeklinde bir ifade kullanmamıştır." denildi.

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PKK ne zaman silah bırakacak? DEM Parti'li Pervin Buldan tarih verdi

"HERHANGİ BİR PAZARLIK YOK"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı ile ilgili sürece dair herhangi bir pazarlık yapmasının söz konusu olmadığının altını çizen DMM, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
#türkiye
#pkk
#terör
#Ağrı Dağı
#dem
#dem parti
#dmm
#öcalan
#pervin buldan
#Silah Bırakma
#Politika
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