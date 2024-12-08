Doğu Perinçek'e 'Suriye' soruşturması

08 Aralık 2024 16:44 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 16:57

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in bir televizyon programında Suriye Milli Ordusu ve Beşar Esad hakkındaki söylemleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında; bir canlı yayında Beşar Esad ile Suriye Milli Ordusu'na yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Perinçek’in Beşar Esad rejimini övücü ifadeler kullanması ve Suriye Milli Ordusu’na (ÖSO) "terörist" demesi gerekçesiyle resen harekete geçti.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır"