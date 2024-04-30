Döşemealtı'nın yeni CHP'li yönetimi kendi partisinden kalan borcu duyurdu

30 Nisan 2024 20:23 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 20:24

CHP’den Antalya'nın Döşemealtı Belediyesine başkan seçilen Menderes Dal ve yönetimi, bir önceki CHP'li yönetimden 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş borcu binaya asarak duyurdu.

31 Mart seçimlerinde Döşemealtı Belediyesi kazanan CHP'li Menderes Dal ve yönetimi, kendilerinden önce iki dönem belediyeyi yöneten yine CHP'li Başkan Turgay Genç ve yönetiminden devraldıkları mali tablonun bulunduğu pankartı belediye binasının girişine astı.

Yeni yönetim, tahakkuka bağlanmış emanetlerde bekleyen borçlar, esnaf-müteahhit, personel, kamulaştırma, kurum borçları ve kredilerin yer aldığı tabloda belediyenin toplam borcunun 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş olduğunu gösterir pankartla vatandaşı bilgilendirdi.