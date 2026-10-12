Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin İzmir'de Mustafa Necati Kültür Merkezi'ndeki kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Aksakal, kentte partililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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HABERİN ÖZETİ DSP lideri Önder Aksakal'dan Özgür Özel'in 'hain' çıkışına sert tepki DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin İzmir kongresinde kurultay hazırlıkları, Terörsüz Türkiye süreci ve parti değiştirenlere yönelik açıklamalarda bulundu. DSP'nin 41'inci yaşını kutladığını belirten Aksakal, bu yıl 13. olağan kurultayı toplayacaklarını ve tarih ile yer tespiti için başkanlık kuruluna yetki verildiğini söyledi. Aksakal, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" programının bir devlet projesine büründüğünü ifade ederek sürece DSP olarak katkı verdiklerini dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması üzerinden parti değiştirenlere "hain" diyen Özgür Özel'e tepki gösterdi. Aksakal; geçmişte Ahmet Piriştina, Yılmaz Büyükerşen ve Seyit Torun'un DSP'den CHP'ye geçtiğini hatırlatarak Özel'in tutumunu eleştirdi.

Partisinin bu yıl 41'inci yaşını kutladığını belirten Önder Aksakal, bu yıl partinin 13. olağan kurultayını toplayacaklarını, kurultayın tarihi ve yerinin belirlenmesi için başkanlık kuruluna yetki verildiğini anlattı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK

Aksakal, Türkiye'nin bölgede yaşanan sıkıntılara karşı "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" mottosuyla bir program ortaya koyduğunu ifade ederek, programın devlet projesi niteliğine büründüğünü ve bunu anlayışla karşıladıklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarına DSP olarak katıldıklarını belirten Aksakal, "Katkı verdik, devletimizin ve milletimizin aleyhine sonuç yaratabilecek her tür girişimin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E "HAİN" TEPKİSİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Aksakal, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti değiştirenlere ilişkin "hain" sözüne tepki gösterdi.

Aksakal, geçmişte DSP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in CHP'ye transfer edildiğini hatırlatarak, "Ne güzel değil mi? Mesela, şu an yanında bulunan Yeni Parti Ordu Milletvekili olan Seyit Torun, Ordu'da DSP'nin belediye başkanıyken CHP'ye transfer olduğuna göre Sayın Özgür Özel bugün için kendisi hakkında hangi sıfatı uygun görüyor acaba?" diye konuştu.