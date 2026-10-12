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Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 07:10

DSP lideri Önder Aksakal'dan Özgür Özel'in 'hain' çıkışına sert tepki

DSP lideri Önder Aksakal, parti değiştiren belediye başkanlarına 'hain' diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Geçmişte DSP'den CHP'ye gerçekleşen transferleri hatırlatan Aksakal, "Mesela Ordu'da DSP'nin belediye başkanıyken CHP'ye transfer olan şu anki Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun hakkında kendisi hangi sıfatı uygun görüyor acaba?" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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DSP lideri Önder Aksakal'dan Özgür Özel'in 'hain' çıkışına sert tepki
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 07:10

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı , partisinin 'de Mustafa Necati Kültür Merkezi'ndeki kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Aksakal, kentte partililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HABERİN ÖZETİ

DSP lideri Önder Aksakal'dan Özgür Özel'in 'hain' çıkışına sert tepki

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin İzmir kongresinde kurultay hazırlıkları, Terörsüz Türkiye süreci ve parti değiştirenlere yönelik açıklamalarda bulundu.
DSP'nin 41'inci yaşını kutladığını belirten Aksakal, bu yıl 13. olağan kurultayı toplayacaklarını ve tarih ile yer tespiti için başkanlık kuruluna yetki verildiğini söyledi.
Aksakal, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" programının bir devlet projesine büründüğünü ifade ederek sürece DSP olarak katkı verdiklerini dile getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması üzerinden parti değiştirenlere "hain" diyen Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Aksakal; geçmişte Ahmet Piriştina, Yılmaz Büyükerşen ve Seyit Torun'un DSP'den CHP'ye geçtiğini hatırlatarak Özel'in tutumunu eleştirdi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Partisinin bu yıl 41'inci yaşını kutladığını belirten Önder Aksakal, bu yıl partinin 13. olağan kurultayını toplayacaklarını, kurultayın tarihi ve yerinin belirlenmesi için başkanlık kuruluna yetki verildiğini anlattı.

DSP lideri Önder Aksakal'dan Özgür Özel'in 'hain' çıkışına sert tepki

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK

Aksakal, Türkiye'nin bölgede yaşanan sıkıntılara karşı "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" mottosuyla bir program ortaya koyduğunu ifade ederek, programın devlet projesi niteliğine büründüğünü ve bunu anlayışla karşıladıklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarına DSP olarak katıldıklarını belirten Aksakal, "Katkı verdik, devletimizin ve milletimizin aleyhine sonuç yaratabilecek her tür girişimin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

DSP lideri Önder Aksakal'dan Özgür Özel'in 'hain' çıkışına sert tepki

ÖZGÜR ÖZEL'E "HAİN" TEPKİSİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Aksakal, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti değiştirenlere ilişkin "hain" sözüne tepki gösterdi.

DSP lideri Önder Aksakal'dan Özgür Özel'in 'hain' çıkışına sert tepki

Aksakal, geçmişte DSP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in CHP'ye transfer edildiğini hatırlatarak, "Ne güzel değil mi? Mesela, şu an yanında bulunan Yeni Parti Ordu Milletvekili olan Seyit Torun, Ordu'da DSP'nin belediye başkanıyken CHP'ye transfer olduğuna göre Sayın Özgür Özel bugün için kendisi hakkında hangi sıfatı uygun görüyor acaba?" diye konuştu.

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ETİKETLER
#izmir
#Cemil Tugay
#önder aksakal
#Demokratik Sol Parti
#Mustafa Necati Kültür Merkezi
#Politika
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