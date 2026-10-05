Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) mutlak butlan krizi sonrası istifa ederek çok sayıda milletvekiliyle Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, ittifakı da yenileme yoluna gidiyor.

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HABERİN ÖZETİ Özgür Özel'den 'yeni ittifak' formülü: 4 partinin kapısını çalacak CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in, Millet İttifakı yerine milliyetçi partilerin yer alacağı "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir birliktelik kurmak istediği öne sürüldü. Özgür Özel, CHP'deki mutlak butlan krizi sonrası istifa ederek çok sayıda milletvekiliyle Yeni Parti'yi kurdu. Yeni ittifak formülünde özellikle kendisini milliyetçi çizgide konumlandıran partilerin yer alacağı iddia ediliyor. Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre Özel, "Muhsin Yazıcıoğlu geleneğinden gelen partilerle de ittifak lazım. O kanadımız eksik." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in Türkiye İttifakı'nı kurmak için İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi ile görüşeceği belirtildi.

MİLLET İTTİFAKI YERİNE TÜRKİYE İTTİFAKI

Özel'in Millet İttifakı yerine "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir birliktelik oluşturmak istediği öne sürüldü.

İddiaya göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş seçimlerde kullanılan Millet İttifakı adının yerine "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir siyasi birliktelik kurmak istiyor. Yeni ittifak formülünde ise özellikle kendisini milliyetçi çizgide konumlandıran partilerin yer alacağı ileri sürülüyor.

MİLLİYETÇİLİK VURGUSU

Gazeteci Sinan Burhan, Özgür Özel'in kendisini milliyetçi olarak tanımlayan partilerle görüştüğünü belirtti. Geçmişte İYİ Parti ile yapılan ittifaka rağmen Özel'in "Muhsin Yazıcıoğlu geleneğinden gelen partilerle de ittifak lazım. O kanadımız eksik." dediğini söyleyen Sinan Burhan, Yeni Parti lideriyle görüşme yapan bir bir genel başkandan edindiğini söylediği bilgileri şöyle aktardı:

"Sayın Özgür Özel, Millet İttifakı'nı değiştirip ‘Türkiye İttifakı kuracağız’ diyor. Bu minvalde milliyetçi partilerle seçim öncesi bir ittifak kuracağı bilgisi var."

4 PARTİNİN KAPISINI ÇALACAK

Yeni Parti'nin ittifak için görüşme yapacağı partilerin isimlerini de açıklayan Burhan, "Özellikle belirtiyorum; Özgür Özel İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi gibi partilerle birlikte Türkiye İttifakı kuracak." dedi.