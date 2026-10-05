Özgür Özel'den 'yeni ittifak' formülü: 4 partinin kapısını çalacak

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İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) mutlak butlan krizi sonrası istifa ederek çok sayıda milletvekiliyle Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, ittifakı da yenileme yoluna gidiyor.
Özel'in Millet İttifakı yerine "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir birliktelik oluşturmak istediği öne sürüldü.
İddiaya göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş seçimlerde kullanılan Millet İttifakı adının yerine "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir siyasi birliktelik kurmak istiyor. Yeni ittifak formülünde ise özellikle kendisini milliyetçi çizgide konumlandıran partilerin yer alacağı ileri sürülüyor.
Gazeteci Sinan Burhan, Özgür Özel'in kendisini milliyetçi olarak tanımlayan partilerle görüştüğünü belirtti. Geçmişte İYİ Parti ile yapılan ittifaka rağmen Özel'in "Muhsin Yazıcıoğlu geleneğinden gelen partilerle de ittifak lazım. O kanadımız eksik." dediğini söyleyen Sinan Burhan, Yeni Parti lideriyle görüşme yapan bir bir genel başkandan edindiğini söylediği bilgileri şöyle aktardı:
"Sayın Özgür Özel, Millet İttifakı'nı değiştirip ‘Türkiye İttifakı kuracağız’ diyor. Bu minvalde milliyetçi partilerle seçim öncesi bir ittifak kuracağı bilgisi var."
Yeni Parti'nin ittifak için görüşme yapacağı partilerin isimlerini de açıklayan Burhan, "Özellikle belirtiyorum; Özgür Özel İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi gibi partilerle birlikte Türkiye İttifakı kuracak." dedi.