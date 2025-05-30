Dünyanın gözü İstanbul'da! Dışişleri Bakanı Fidan bu sözlerle duyurdu: 'Görüşmeler taçlanabilir'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, "Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski’nin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün. Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında bugün başkent Kiev'de. Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından karşılanan Fidan, kentteki temaslarına başladı.

Bakan Fidan, daha sonra saldırılarda hayatını kaybeden Ukrayna askerleri anısına oluşturulan Anma Duvarı’na çiçek bıraktı. Bakan Fidan’ı anma töreninin yapılacağı alanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha karşıladı.

Bakan Fidan, sonrasında Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Fidan ve Sybiha, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.

TÜRKİYE'YE KIRIM TEŞEKKÜRÜ

Bakan Fidan ve mevkidaşı Sybiha, görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamlarda bulundu.

Bugün öncelikle barış görüşmelerini, ateşkes ve esir değişimini ele aldıklarını anlatan Sybiha, Bakan Fidan'ın henüz Moskova'dan döndüğünü hatırlatarak kendisine aktarımda bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye Karadeniz'deki seyrüsefere ve Kırım'ın geri alınması konusundaki desteği dolayısıyla teşekkür etti.

'İVMENİN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ'

Bakan Fidan da Sybiha'nın ardından yaptığı konuşmada, öncelikle Ukrayna'ya gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Daha güzel günlerde de orada olma umuduyla Ukrayna'da olduğunu belirten Bakan Fidan, bugün öğleden sonra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski tarafından da kabul edileceğini belirtti.

"Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz" diyen Bakan Fidan, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" diye konuştu.

Fidan, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesine işaret ederek, "Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEK YOL KALICI BARIŞ"

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığa olan desteğin tam olduğuna vurgu yapan Fidan, "Bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz" diyerek müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya Türkiye'nin hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Fidan, Rusya’nın 2 Haziran’da görüşmelere devam etmek istediğini belirterek, "Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Fidan, konuşmasında "kalıcı barışın tek yol olduğuna" dikkat çekti.

ZELENSKİ VE ŞMİHAL İLE DE GÖRÜŞECEK

Bakan Fidan’ın ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Fidan'ın Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.