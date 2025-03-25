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 | Mutluhan Yıldız

Eğitim-Sen grev kararı almıştı! Bakan Tekin'den öğretmenlere uyarı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma kararı sonrası Eğitim-Sen üyesi akademisyenlerin grev kararını eleştirdi. Öğrencilerin eğitim alma hakkını hatırlatan Tekin, "Bu tür eylemleri yapan arkadaşlarımız olursa, hukuki sınırlarımız çerçevesinde kendilerine hem disiplin mevzuatını uygulayacağız hem de hukuki başvurularımızı yapacağız" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 23:18

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa Valiliği'nde gerçekleştirilen "Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası grev kararı alan Eğitim-Sen’e eleştirilerde bulundu.

Bakan Tekin, sendika üyesi öğretmenlere yönelik uyarılarda bulunarak, eylemlere katılanlar hakkında hem disiplin hükümlerinin işletileceğini hem de gerekli yasal başvuruların yapılacağını vurguladı.

"EĞİTİM EN TEMEK HAKTIR"

Açıklamalarında kararlılık mesajı veren Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

Bana hiç kimse 'Sendikal hürriyetimi kullanıyorum. O yüzden bugün okula gelmeyeceğim. Vatandaşların çocukları da ne yaparsa yapsınlar, başlarına ne gelirse gelsin.' diyemez. Bunu diyen kişi, temel hak ve hürriyetini kullandığını iddia ediyorsa yanılıyor. Bu, bir başkasının temel hak ve hürriyetinin elinden alınmasıdır, bir anayasal suçtur.

Ben de Milli Eğitim Bakanı olarak, bize emanet edilen çocuklarımızın en temel haklarından biri olan eğitim hakkının sağlıklı şekilde kendilerine verilmesini temin etmekle mükellef bir görevliyim. Dolayısıyla bu anlamda çocuklarımızın eğitim-öğretim hakkının sağlıklı bir şekilde kullanılmasını engelleyen, engellemeye teşebbüs eden her kim varsa bunun kendilerine yönelecek yaptırımlarına da katlanmakla mükelleftir.

"DİSİPLİN MEVZUATINI UYGULAYACAĞIZ"

Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu eylemlere katılanlara gerekli adli ve idari mekanizmaları işleterek, hukuki sınırlar içerisinde gerekli yaptırımları uygulayacağız. Bahsi geçen sendikaların eylemlerini bu şekilde değerlendiriyorum.

Bakanlığımız bünyesinde bu tür eylemleri yapan arkadaşlarımız olursa biz, hukuki sınırlarımız çerçevesinde kendilerine hem idare hukuku açısından, disiplin mevzuatını uygulayacağız hem de adli açıdan ilgili yargı mercilerine hukuki başvurularımızı yapacağız.

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