Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! İstenen ceza belli oldu

İstanbul
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle açılan davada bugün hakim karşısına çıktı. İmamoğlu hakkında istenen ceza da belli oldu.
Ekrem İmamoğlu hakkında; yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğindeki sözleri sonrası soruşturma başlatılmıştı...
Yürütülen soruşturma çerçevesindeki davanın 2'inci celsesinin görülmesine başlandı. Duruşmada Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor.
Davada duruşmaya 3 gün kala mütalaanın dosyaya girdiği ortaya çıktı. İmamoğlu hakkında 3 suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilirken, “siyasi yasak” da istendi.