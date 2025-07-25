Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde bel ağrısı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İmamoğlu muayenenin ardından yeniden cezaevine gönderildi.3236664 -\u0026gt; CHP Meclis komisyonuna katılacak mı? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıkl...3236632 -\u0026gt; Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa vurgusu: Siyasi partiler yeni ve demokratik bir anaya...3236647 -\u0026gt; Ekrem İmamoğlu CHP'yi avucunun içine aldı!