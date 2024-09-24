Ekrem İmamoğlu için çarpıcı kulis! Canlı yayında açıkladı: "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı..."

24 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:59

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 'siyasi yasak' kararına ilişkin gözler İstinaf Mahkemesi'nden gelecek karardayken dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Mahkemeden olumsun bir kararın çıkması durumunda İmamoğlu için izlenecek yol şimdiden belli...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği için açılan davada; İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası verilmişti.

Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında konuya ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini paylaşan Gazeteci Altan Sancar, mahkemeden olumsuz bir kararın çıkması durumunda İmamoğlu için izlenecek yolu açıkladı.

"İMAMOĞLU'NU AÇIKLAMAYA ÇOK YAKINLAR..."

Katıldığı canlı yayının arasında görüşüp, paylaşacağı kulis bilgisinin teyidini aldığını söyleyen Sancar, "CHP yönetimi, olur da İstinaf Mahkemesi'nden İmamoğlu'nun cezası onaylanacak şekilde bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun adaylığına açıklamaya çok yakın" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İLAN EDİLİR"

İmamoğlu için izlenecek yolun parti içerisinde şu an için ciddi bir görüş haline geldiğini belirten Sancar, "Bu çok net olarak bir tavır. İstinaf Mahkemesi'nden böyle bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kamuoyuna bugünden itibaren ilan edilir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: BU MİLLET AYAĞA KALKAR

Öte yandan karara ilişkin konuşan İmamoğlu, davanın demokrasiyi ve Cumhuriyeti zedelediğini söylemiş ama her şeye rağmen adalete güvendiğini belirtmişti. İmamoğlu "Net bir şekilde iddiamı söylüyorum; istinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtay'ın karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargıyla bir müdahale yapan akıl, Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider" ifadelerini kullanmıştı.