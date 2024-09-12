Ekrem İmamoğlu için 'üniversite diploması sahte' denilmişti! İddialara Murat Ongun'dan cevap geldi 

12 Eylül 2024 21:18 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 21:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna yönelik iddialara cevap geldi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun X hesabından belgeleri paylaşarak iddiaların asılsın olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortaya atılan sahtecilik iddialarına karşı, danışmanı Murat Ongun'dan belgelerle açıklama geldi.

Ongun, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı yüksek lisans diplomasını paylaşarak "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız" dedi.

Gazeteci Erdem Atay, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan resmi açıklamada, İmamoğlu'nun lisans diplomasının kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

"ÜNİVERSİTE ARŞİVLERİNDE YER ALMAKTADIR"

Açıklamada, "İmamoğlu’nun üniversite diplomasına sahip olmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur ve mezuniyet belgesi hem belediye hem de üniversite arşivlerinde yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını paylaşan danışmanı Murat Ongun ise, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız." dedi.

Ongun'un paylaştığı İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması şu şekilde: