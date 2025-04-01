Ekrem İmamoğlu için yeni hamle! Erişim engeli talep edildi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun boykot çağrısını desteklediği paylaşımın ardından harekete geçildi. İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi için sulh ceza hakimliğine başvuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

BOYKOY VE SOKAK ÇAĞRISINA SOSYALDEN DESTEK VERDİ

Bu süreçte mesajlarını sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşan İmamoğlu, sokağa çıkma ve boykot dahil CHP'nin birçok çağrısına buradan destek verdi.

ERİŞİM ENGELİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Bir avukat, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunduklarını duyurdu.