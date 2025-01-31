Ekrem İmamoğlu ifade verdi! Çağlayan Adliyesi önünde arbede

31 Ocak 2025 12:16 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 12:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. İmamoğlu'nun ifade verdiği sırada çok sayıda kişi destek için Çağlayan'a gitti. Çağlayan'da toplanan kalabalıkla polis arasında arbede yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklama ve bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve çok sayıda partili de destek için adliyeye geldi.

ARBEDE YAŞANDI

Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Çağlayan Adliyesi'nde polis ile desteğe gelenler arasında gerginlik yaşandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı. Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İFADE VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.