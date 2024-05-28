Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı ilk kez anlattı

28 May 2024 21:25 - Güncelleme : 28 May 2024 21:25

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin ardından 'değişim' furyasını başlatan İmamoğlu'ndan bahsederek, "sırtımdan hançerlendim" sözlerine cevap veren İBB Başkanı, "Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Seçimlerin ardından ısrarla Kılıçdaroğlu'na telefon açtığını söyleyen İmamoğlu, "İlk kez söylüyorum. Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, en son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti" diyerek arasındaki görüşmeyi ilk kez açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"SEÇMENİN SANDIK PROTESTOSU VAR"

"Kaynağım vatandaş. Uzun zamandır vatandaşı izliyorum. Hayatımda hiç bu kadar pozitif seçmen yüzü ifadesi yaşamadım. Bu çok onur vericiydi. Bunu bir süre kimseyle paylaşmadım. 2019 dahil 2023 dahil en pozitif sahaydı. Birincisi insanlar kabul etmiş, oyunu verecek, ikincisi hizmette bize bir teveccüh gösteriyor. Üçüncüsü ise oy vermeyecek ama saygı duyuyor. Bu üç duyguda muhteşem. Ben bu seçimde sert bir tavırla karşılaşmadım. Pazardaydık, sahadaydık. Sadece miting gezmedik, vatandaşla buluştuk. Rastgele alanlardı, biz o doğallığı tercih ettik. Seçmenin bir sandık protestosu var, destekliyor olmasına rağmen gitmeme yönünde tercihi var. Bunu sezdik. Böyle bir atmosferle seçime girdik."

"PARTİ AYIRMADAN İŞ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Ben o oy farkını hissediyordum. Arkadaşlarıma 14+14 diye tarif yaptığımda masadaki çalışma arkadaşlarımızın tamamı 'tamam başkan, 20 iyidir' filan diyordu. Ben 14+14'ü bekliyordum. Biz 3-4 ilçeyi ucu ucuna kaybettik. Arnavutköy, Fatih, Ümraniye, Pendik'i ucu ucuna kaybettik. 32-33 ilçede İBB oyunda birinci çıktık. Bana sorumluluk yükledi, sorumluluğum bin kat daha arttı. Parti ayırmaksızın iş üretmeye devam edeceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NA 2023 GÖNDERMESİ

"Her şey bir etken. Ekonomi de bir etken. 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ay fark var. 2023'te daha kötü bir ekonomi vardı. Depremi yaşamış, moral motivasyonu sıfır. Tek başına ekonomi yetseydi o gün de kazanabilirdik ama o gün hatalar yaptık."

"ALTILI MASA STRATEJİSİ BAŞKA YÖNE EVRİLDİ"

2023'te farklı konular var. Altılı masa stratejisi bir zaman sonra başka yöne dönüştü. Bir sistemi değiştirecektik. Mevcut Türkiye'ye ait sistemin bizi yanlış yöne götürdüğünü ortaya koymuşken, bir anda bütün masadaki herkesin belli bir makam istiyormuşcasına hava oluşması.. Kampanyanın biçimi vs. Birçok detay var. Bu konuları çok konuşamadık. Keşke konuşabilseydik. Kurultay süreci, adaylıklar filan derken koştura koştura seçime gittik.

'DEĞİŞİM' VİDEOSU NE ANLATTI?

"28 Mayıs'tan sonra aynı şeyleri yaparak vatandaşın karşısına gitmenin bize bir şey kazandırmayacağını gören bir kişiik olarak o gün o mesajı ve video ile duygularımı paylaştım. Ben o akşam hiç uyumadan o sabah videoyu yayınladım. Ertesi gün de İstanbul Fethi'nin yıldönümünde İstanbullulara hitap edecektim. O akşam ne diyecektim insanlara? İçimdeki ruh değişim dedi ve bunu anlattım. Bu değişim ışığını yakarsak millet bize güvebilir diyerek birkaç cümleyle duygularımı ifade ettim. Kişiden, partiden bahsetmeden duygularımı ifade ettim. Değişim oldu mu bitti mi? Hayır. Bu bir başlangıç. Bu uzun süre."