Bahçeli'den İmamoğlu'na 'Roma' tepkisi: Ayıplı zihniyetin defolu uygulaması

28 May 2024 11:26 - Güncelleme : 28 May 2024 11:26

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma'da düzenlediği etkinliğin masrafının İBB tarafından karşılanmasına tepki gösteren Bahçeli, "Yandaş gazetecileri tatile ve sefaya götürmek, ayıplı zihniyetin defolu uygulamasından başka bir şey değildir" diye konuştu.

"İSTANBUL CAN ÇEKİŞMEKTEDİR"

Bahçeli konuya ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul'un kötü yönetimi fethin mirasını çarçur etmektedir. Yandaş gazetecileri tatile ve sefaya götürmek, ayıplı zihniyetin defolu uygulamasından başka bir şey değildir. Ballı börekli Roma seyahatinden sonra İBB'nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacaktır. İstanbul can çekişmektedir. Demlenenlerin tahribatına mahkum olmuştur. İstanbul bizim 571 yıllık davamızdır"

"İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARIYLA ÖLÜM SAÇMIŞTIR"

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarına tepki gösteren Bahçeli, "26 Mayıs'ta hassas mühimmatlarla vurulan insani bölgede çok sayıda masum acımasızca katledilmiştir. Hayata tutunmaya çalışan nice suçsuz günahsız insan resmen ateş altına alınarak yakılmıştır. İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani 'caniyahu' başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum" dedi.

"DESTEK SAĞLAYANLAR DÜNYA BARIŞINA İSRAİL İLE BİRLİKTE KARŞIDIR"

İsrail'in soykırıma sessiz kalanlara da tepki gösteren Bahçeli, "Sessiz kalanlar, destek sağlayanlar dünya barışına İsrail ile birlikte karşıdır. Tedbirler yerine cezalandırıcı ve askeri yaptırımları esas alan köklü müdahalelerin tam vaktidir. Sessiz çoğunluk İsrail'in karşısındadır. Kınama mesajları ile oyalanmak yerine somut adımların atılması dışında seçenek kalmadı. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır" ifadelerini kullandı.