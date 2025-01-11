Ekrem İmamoğlu kime 'pışık' dedi? Cem Küçük işin perde arkasını açıkladı

11 Ocak 2025 00:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 00:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyenlere 'pışık derim' diyerek cevap verdi. İki gün önce İBB Başkanı tarafından dillendirilen bu sözlerin hedefi merak konusu olurken işin perde arkasını Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük açıkladı. Küçük, İmamoğlu'nun hedefindeki ismin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat olduğunu iddia etti. Küçük aynı zamanda İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda İBB Meclisi için aklındaki ismi de duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, siyaset kulislerini hareketlendirdi. İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilere ve yerine geçme hesapları yapanlara "Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere ‘pışık’ derim" ifadeleriyle tepki göstermişti. Bu çıkışın kime yönelik olduğu merak edilirken, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük TGRT Haber canlı yayında yaşananların perde arkasını anlattı.

"PIŞIK' SÖZLERİ RIZA AKPOLAT'A..."

Küçük'ün iddiasına göre, İmamoğlu'nun hedefinde Beşiktaş​ Belediye Başkanı Rıza Akpolat var. İddialara göre Akpolat, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine dair kulislerde çeşitli söylemler dile getirerek duruma engel olmak istedi. Akpolat’ın "Senin seçilmende benim büyük katkım var" diyerek kendisini öne çıkardığı ve İmamoğlu’nun adaylığını sorgulayan ifadeler kullandığı öne sürüldü.

'İMAMOĞLU'NUN VARİSİ DE BELLİ OLDU!'

İmamoğlu’nun ise yerine geçecek isim olarak Şişli​ Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı işaret ettiği öne sürüldü. Küçük’e göre, Akpolat'ın "Ekrem Bey’i devlet Cumhurbaşkanı​ seçtirmez. Seçilse bile görev vermez" şeklindeki söylemleri İmamoğlu’nu rahatsız etti. Bunun üzerine İmamoğlu, Akpolat’a yönelik 'pışık' çıkışını yaptı.

Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük'ün ifadeleri şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığının 2025 yılında açıklanmasını, yani hemen açıklanmasını istiyor. Yerine geçecek isimle alakalı bir tartışma meydana çıkıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Senin (İmamoğlu) seçilmende benim büyük katkım var' diyor. Bunun üzerine İmamoğlu varis olarak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı seçiyor. İmamoğlu 'Şahan olacak' diyor. Bunun üzerine iddialara göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağda solda, 'Ekrem Bey'i devlet Cumhurbaşkanı seçtirmez. Seçilse bile görev vermez' gibi söylemler ortaya çıkarıyor. Ekrem Bey de bunları duyunca 'pışık' sözlerini direkt Rıza Akpolat'a söylüyor.

"YEREL SEÇİMİ KAZANINDA İLLERİ ALMADILAR MI?"