Ümit Özdağ’dan Ekrem İmamoğlu’na 'Suriye' eleştirisi: Senin işin İstanbul, kendini cumhurbaşkanı sanma!

10 Ocak 2025 20:08 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 20:17

Türkiye Belediyeler Birliği olarak "Suriye’nin yeniden inşasına katkı koymak istediklerini" belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan eleştiri geldi. Özdağ, "Senin işin Suriye değil, İstanbul Belediyesi" diyerek İmamoğlu'na yüklendi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 13 yıldır süren iç savaş, Beşar Esad'ın Rusya​'ya kaçması ve muhaliflerin Şam​'a girmesiyle sona erdi. Suriye​'nin bölge ülkelerinin yardımlarıyla yeniden kalkınması düşünülürken Türkiye​'den de önemli isimler Suriye'ye ziyaretler gerçekleştiriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Suriye'ye gitmek isteyen isimler arasında yer aldı.

İMAMOĞLU SURİYE'YE GİTMEK İSTEDİ!

Dün akşam saatlerinde katıldığı bir yayında, Türkiye Belediyeler Birliği olarak "Suriye’nin yeniden inşasına katkı koymak istediklerini" ifade eden İmamoğlu, "Çok yakın bir zamanda teknik ve bürokratik ekibimiz oraya gidecek" diye konuştu. Öğle saatlerinde Şam Valiliği'nin Suriye ziyaretini iptal ettiğini duyuran İmamoğlu'na Zafer Partisi'nden de tepki geldi.

"KENDİNİ CUMHURBAŞKANI ZANNETMEKTEN VAZGEÇ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun Suriye'ye gitme isteğine tepki gösterdi. Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na İBB Başkanı olduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bakıyorum bir açıklama yapıyor, 'Suriye'yi ziyaret edeceğiz, Suriye'nin kalkınması için neler yapacağımızı kararlaştıracağız' diyor.

"SENİN İŞİN SURİYE DEĞİL"